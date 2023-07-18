رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام لمنظمة العمل العربية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023 بقصر قرطاج، فائز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وتم التطرق، بالمناسبة، لإتاحة فرص العمل بشكل أفضل للرجال وللنساء وتحقيق الدخل المجزي للعمال.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الشباب في الوطن العربي هو الثروة التي لا تنضب ويكفي توفير الأطر التشريعية الملائمة له حتى لا يفكر في الهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية.

وتناول هذا اللقاء العمل العربي المشترك في إطار هذه المنظمة والبرامج التي تسعى إلى تحقيقها.

وأشاد رئيس الجمهورية بدور المنظمة، وذكّر بالظروف التي حفّت بنشأتها مقارنا إياها بالظروف التي نشأت في ظلّها منظمة العمل الدولية سنة 1919 إثر الحرب العالمية الأولى بمقتضى أحد بنود معاهدة فرساي قبل أن تتحول إلى وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التاريخ كفيل لوحده بمعرفة الأسباب التي كانت وراء الإنشاء لأول مرة في حين أن أهداف منظمة العمل العربية عند إحداثها في منتصف السنوات الستين من القرن الماضي كانت في ظل المد القومي العربي لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية يتطلع إليها الشعب العربي.