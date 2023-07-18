القبض على 3 أشخاص بشبهة قتل مهاجر افريقي من جنوب الصحراء

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين، اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023، من القبض على 3 أشخاص بشبهة قتل مهاجر أفريقي من جنوب الصحراء، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.

ووفق المعطيات الأولية، نفّذ 4 أشخاص عملية “براكاج” لمهاجرين مارين من منطقة الدغرة، يوم الأحد الفارط، وعمدوا إلى سلب الضحية البالغ من العمر حوالي 25 سنة، هاتفه الجوال.

وأدت الحادثة إلى مقتل المهاجر بعد طعنه بآلة حادة، في انتظار حسم تقرير الطب الشرعي في المسألة.

وقد تعرف أحد مرافقي الضحية على المشتبه بهم الذين تم إلقاء القبض عليهم، فيما أدرج رابعهم بالتفتيش إثر تحصنه بالفرار.