المنستير: المصادقة على إضافة حصص استثنائية من الفرينة المدعمة لفائدة 17 مخبزة مصنّفة في 11 معتمدية بالجهة

صادقت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير على إضافة حصص استثنائية من الفرينة المدعة لفائدة 17 مخبزة مصنّفة في 11 معتمدية بولاية المنستير، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالنيابة، زهرة ثابت، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضحت ثابت أنّ الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير صادقت اليوم على إضافة حصص من الفرينة المدعمة تقدر بـ18 طنّا للمخابز بمدينة المنستير، و15.6 طنّا لمدينة جمّال ينطلق توزيعها بداية من الغد لمجابهة الطلبات المتزايدة على الخبز.

وأضافت أنّ هناك كميات استثنائية أخرى تمت المصادقة عليها سابقا وهي 23 طنّا من الفرينة المدعمة لفائدة معتمدية المنستير، و3.9 أطنان لمعتمدية صيادة لمطة بوحجر، و15.6 طنّا لمعتمدية الساحلين، و7.8 طنّا لمعتمدية البقالطة، و15.6 طن لمعتمدية طبلبة، و9.1 طنّا لمعتمدية بني حسان، و10.8 أطنان لمعتمدية قصر هلال، و7.8 أطنان لمعتمدية الوردانين، و7.8 أطنان لمعتمدية بنبلبة لحساب منزل نور، و6 أطنان لمدينة زرمدين.

وسبق أنّ أضيفت حصص استثنائية من الفرينة المدعمة إلى المخابز بالمناطق الريفية بمعتمدية المكنين، حيث يقع توجيه كميات من الخبز نحو المناطق الريفية كلما تلقت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات تشكيات متعلقة بالنقص في الخبز على غرار توجيه كميات إضافية من الخبز اليوم بعد منتصف النهار نحو منطقة الخور.

ونفت المديرة الجهوية غلق أية مخابز بولاية المنستير باستثناء مخبزتين تتعلّق بهما وضعيات قضائية، واللتين يتم توزيع حصصهما من الفرينة المدعمة على مخابز أخرى في طور النشاط، علما أنّ الجهة تعدّ مجموع 156 مخبزة جميعها في حالة نشاط باستثناء المخبزتين السالف ذكرهما.

وسجّلت فرق المراقبة الإقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير منذ بداية الشهر الجاري 12 مخالفة اقتصادية على مستوى المخابز بالجهة، كما حجزت خلال حملة مشتركة مع الحرس الوطني انتظمت مطلع الأسبوع الجاري 8 أطنان و400 كغ من الفرينة لدى مخابز بسبب الإخلال بتراتيب الدعم، و552 كغ من العجين الغذائي (مقرونة) على متن شاحنة تهريب، وقد تمت إعادة ضخ المحجوز في المسالك القانونية، حسب ذات المصدر.