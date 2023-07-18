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متابعة/حريق طبرقة: تعزيزات من الكاف وباجة وبنزرت وسليانة ومنوبة وزغوان تصل على عين المكان..#خبر_عاجل

2023/07/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، بأنه نظرا لتوسع النار بغابة ملولة طبرقة وانتشارها أُجبر المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة على طلب التعزيزات لدعم المجهودات والسعي للسيطرة على الحريق.

وتتمثل هذه التعزيزات التي وصلت على عين المكان في الإدارات الجهوية التالية
_ الوحدة المختصة للحماية المدنية
_الادارة الجهوية للحماية المدنية بالكاف
_ الإدارة الجهوية للحماية المدنية بباجة
_الادارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت
_الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة
_الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة
_المدرسة الوطنية للحماية المدنية
_الادارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان

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