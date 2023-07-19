عاجل: وزير التربية يعلن عن بشرى سارة..

طمأن وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الاربعاء، أولياء التلاميذ بخصوص العودة المدرسية القادمة قائلا “ستكون العودة المدرسية القادمة آمنة وسنحرص على ان نمكن كل تلميذ من قسمه ومدرسه وسنعطي أهمية للنواب بالعمل على تسوية وضعيتهم تباعا من منطلق قناعة رئيس الدولة ورئيس الحكومة بأهميّة النهوض بواقع التعليم انطلاقا من انهاء اشكال التشغيل الهش والعمل على تطوير الوضع المادي والمهني للمدرسين”.

وأضاف البوغديري، في تصريح ل(وات) على هامش مشاركته في منتدى حوار السياسات التربوية العربية الذي يتواصل بالحمامات من 19 الى 21 جويلية بخصوص أزمة التعليم الاساسي، ان “الاشكال لا يرتقي الى مستوى الازمة وأغلب المعلمين استجابوا لنداء الواجب وأكثر من 60 الف معلم وملعمة سلموا الاعداد وبطاقات الاعداد وتجاوزنا الازمة ومن يتحدث عن غير ذلك ليس له التمثيلية الكافية بان يتحدث باسم المعلمين لان المعلمين استجابوا للنداءات التربوية والوطنية”.

ودعا بقية المعلمين الذين يواصلون حجب الاعداد عن الادارة الى تسليم الاعداد وتدارك الاشكال قبل يوم 24 جويلية الجاري تاريخ غلق كل منصات وزارة التربية امام المدرسين والمديرين.

وبخصوص عدد المدرسين الذين حجزت اجورهم، أفاد الوزير أن العدد الصحيح لدى وزارة التربية لانها هي التي لها المنصة وتعرف جيدا من دخل على المنصة ومن اودع الاعداد ومن سحب البطاقة والعدد الى حد يوم أمس، كاشفا ان “العدد لم يتجاوز 12 الف ملعم وهو في تناقص مستمر”، وفق تصريحه.

وأعرب في ذات السياق عن الأمل في ان “يستفيق كل المعلمين وان يعودوا سريعا لايداع الاعداد في هذه الايام وتفادي ما يمكن ان ينجر عن حجب الاعداد لان الوزارة ماضية في اتجاه تحميل المسؤولية لكل فرد يمس من المنظومة التربوية و من المدرسة ومن المسار التربوي للتلاميذ”، على حد قوله.