تونس تعزّي الجزائر في ضحايا الحادث الأليم الذي جدّ اليوم بولاية تمنراست

أعربت تونس عن تضامنها مع الجزائر الشقيقة على خلفية الحادث المروري الأليم الذي جد صباح اليوم الأربعاء بولاية تمنراست الجزائرية وأسفر عن وقوع عديد الضحايا والمصابين.

وتقدّمت تونس، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة، بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة الى الجزائر الشقيقة سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويشملهم بعفوه وغفرانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وان يعجل بشفاء الجرحى.

وأدّى حادث المرور الذي وقع صباح ،اليوم الأربعاء، بولاية تمنراست الجزائرية الى وفاة 34 شخصا وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية الجزائريّة.

وتمثّل الحادث الذي وقع على مستوى قرية أوتول بالطريق الوطني رقم 1، وفق المصدر ذاته في اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين أدرار وتمنراست.