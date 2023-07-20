قابس: تكوين شركة الانصاف الأهلية المحلية بالهيشة



تم بولاية قابس، تاسيس أول شركة أهلية، وهي شركة الانصاف الأهلية المحلية بالهيشة بوذرف، وتضم الشركة 360 سهما بقيمة 50 دينارا للسهم الواحد تتوزع بين 90 منخرطا، وفق رئيس مجلس ادارتها الشريف المبروك.

وبين المبروك في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان احداث الشركة التي عقدت جلستها التاسيسية اول امس الثلاثاء، باشراف معتمد وذرف عفيف بنزايد، كان منطلقه رغبة أبناء الهيشة في النهوض بأوضاع منطقتهم ودفع الاستثمار والخدمات الفلاحية فيها.

وبين المبروك أن منطقة الهيشة تتمتع بكل المقومات التي تؤهلها لأن تكون قطبا فلاحيا واعدا، ومن بينها توفر الأراضي الدولية والخاصة والمياه ووجود تربة ملائمة لغراسة الزياتين وأرضية مناسبة للنهوض بقطاع تربية الماشية، وأوضح أن من بين المشاريع التي ستعمل الشركة على انجازها، احداث معصرة وغراسة 160 ألف شجرة زيتون وتركيز وحدات لصناعة العلف ولانتاج الجبن البيولوجي وتعليب الزيت وبيع المواد العلفية والفلاحية وتطوير قطيع الماشيةة باقتناء 200 رأس من البقر و200 رأس من الماعز الحلوب.

كما بين المبروك ان الشركة قد برمجت العديد من المشاريع المستقبلية ومن بينها تربية الاسماك.