أرسنال الإنقليزي يتفوق بخماسية نظيفة على تشكيلة نجوم البطولة الأمريكية

تفوق أرسنال الإنقليزي بخماسية نظيفة على تشكيلة من نجوم البطولة الأمريكية لكرة القدم في واشنطن في مباراة ودية دولية.

وافتتح أرسنال تسجيل الأهداف بواسطة مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس الذي سجل كرة ساقطة من فوق الحارس بعد مرور 5 دقائق. وأضاف البلجيكي الدولي لياندرو تروسار الهدف الثاني في الدقيقة 23 إثر تلقيه كرة من باكايو ساكا وعزز الإيطالي جورجنيو تقدم أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 47 من ضربة جزاء.

وأضاف غابريال مارتينيلي الهدف الرابع في الدقيقة 84، أما الهدف الخامس فقد سجله الألماني كاي هافيرتس قبل نهاية المباراة بدقيقتين مع فريقه الجديد بعد انتقاله من تشلسي.