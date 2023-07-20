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سليانة: عدد من مدرسي التعليم الأساسي ينفذون وقفة احتجاجية سلمية داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية

2023/07/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفذ عدد من مدرسي التعليم الأساسي بولاية سليانة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية سلمية داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية، تنفيذا لقرارات الهيئة الادارية القطاعية للتنديد بقرارات وزارة التربية، رافعين شعارات تنادي بالتمسك بحقوق المربين.

وذكر الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي بمعتمدية الروحية جلال حفيظ في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الهيئة الادارية دعت الى تنفيذ تحركات احتجاجية بكافة الولايات أيام 19 و20 و21، ليتم يوم 26 جويلية الجاري تنظيم يوم غضب وطني امام مقر وزارة التربية

وقال إن وزارة التربية “انتهجت سياسة التجويع” بعد قرار إعفاء أكثر 350 مديرا من بينهم مايقارب 40 مدير مؤسسة بالجهة، وأشار إلى أن تحركاتهم الاحتجاجية سلمية، ولا تعطل المرفق العام.

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