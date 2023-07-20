وزير التعليم العالي يدعو الناجحين في باكالوريا 2023 الى الحرص على تثبيت المعلومات المدرجة في بطاقات التوجيه



دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، اليوم الخميس، جميع الناجحين الجدد في امتحان باكالوريا 2023 الى الحرص على تثبيت المعلومات التي يقع ادراجها في بطاقات التوجيه الالكترونية، باعتبار أن التغافل على هذه الخطوة المهمة من شأنه أن يفقدهم حظوظهم في اختيار الشعبة الملائمة والمفضلة لديهم.

ولفت الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على هامش انطلاق الأيام الإعلامية حول التوجيه الجامعي التي تنتظم بمدينة العلوم بتونس على مدى 3 أيام، الى أنه في حال عدم تثبيت المعلومات المدرجة في بطاقات التوجيه الالكترونية يتلقى المشرفون على فرز هذه البطاقات، بطاقات بيضاء تُفقد أصحابها كل الحظوظ في التوجه الى الشعبة التي اختاروها حتى ولو توفرت فيهم كل الشروط.

وأوضح أن الوزارة تمهل الطلبة الجدد 5 أيام لتعمير بطاقات التوجيه مع امكانية تعديلها خلال هذه الفترة، الا أنهم مطالبون الزاما بتثبيت المعلومات التي وقع ادراجها قبل انقضاء هذه الفترة.

وذكر بتعرض عديد الطلبة الجدد في السنة الماضية الى مشاكل كبيرة في عملية التوجيه جراء عدم تثبيت المعلومات المدرجة ببطاقة توجيههم، مطالبا جميع الطلبة بالحرص أيضا على عدم افشاء كلمة العبور الخاصة عند إتمام إجراءات التوجيه حتى لا يقوم أحد أفراد العائلة بتعمير بطاقة التوجيه عوضا عنهم وبطريقة مخالفة لرغباتهم خاصة وأن مثل هذه الحوادث تكررت كثيرا خلال السنة المنقضية، وفق تصريحه.

ودعا جميع الطلبة الجدد الى الولوج الى دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الالكتروني http://www.guide-orientation.rnu.tn/ الذي وقع إصداره يوم 22 جوان المنقضي خاصة وأنه يحتوي على جميع المعطيات المدققة والمفصلة التي تخص عمليات التوجيه.

وحث الوزير الطلبة الجدد على المشاركة بكثافة في الأيام الإعلامية حول التوجيه الجامعي التي تنظمها الوزارة بمدينة العلوم أيام 20 و21 و22 جويلية 2023 لما تتضمنه من محاضرات حول عروض التكوين وآفاقها المهنية ونصائح هامة لتأمين توجيه جامعي موفق فضلا عن تنظيم لقاءات مباشرة للناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا مع مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.

ولفت الى أن جميع الجامعات بمختلف جهات البلاد ستنظم بدورها أياما جهوية للتوجيه الجامعي وسيتم توفير كل المعلومات التي يحتاجونها في هذا الصدد.

ومن جهة أخرى أكد الوزير على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتأمين عودة جامعية 2023-2024 موفقة، مشيرا الى أن عدد المقاعد التي تم توفيرها بالجامعات تفوق عدد الناجحين في الباكالوريا 2023.