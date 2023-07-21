تأجيل الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الافريقي الى يوم السبت 29 جويلية الجاري

تقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الافريقي الى السبت المقبل الموافق ليوم 29 جويلية الجاري على الساعة التاسعة صباحا بتونس بعد ان كانت مقررة ليوم غد السبت.

وافاد بيان نشره النادي ان قرار التاجيل جاء ” تبعًا لاجتماع لجنة الاشراف على الجلسات العامة و المنخرطين بتاريخ 20 جويلية الجاري حيث تمّت معاينة عدم تقديم أي ترشّح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الافريقي إلى حدود يوم الخميس 20 جويلية على الساعة السادسة مساء “.

وفي المقابل تقرر الابقاء على موعد الجلسة العامة العادية ليوم غد السبت على الساعة التاسعة صباحا باحد النزل بالمركز العمراني الشمالي.