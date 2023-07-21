فاجعة في سيدي حسين: حفلا زفاف يتحولان لمأتم اثر جريمة قتل

افادت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ اليوم الجمعة٬ ان معركة نشبت بين مجموعتين من الأنفار كانوا حاضرين بحفلي زفاف بجهة برج شاكير سيدي حسين أدّت إلى وفاة أحد الأنفار إثر تعرضه للدهس بسيارة.

وقد تنقّلت في الحين الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين على عين المكان، ليتبيّن وأن خلاف جدّ بين الحضور بحفلي زفاف انجر عنه تبادل عنف بالخارج أين عمد على إثره أحدهم (تم القبض عليه) إلى قيادة سيارته بسرعة فائقة في الإتجاه المعاكس ودهس الهالك وفق ما أكّده شهود عيان ولما وثّقته كاميرات المراقبة المحاذية لمكان الواقعة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمعني من أجل “القتل العمد مع سابقية القصد” والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة_العدلية بسيدي حسين.