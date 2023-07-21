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نشبا منذ الثلاثاء الماضي: تقدم كبير في السيطرة على حريقي غابة ملولة

2023/07/21 أهم الأخبار, حوادث و قضايا, غير مصنف

تم تسجيل تقدم كبير في السيطرة على الحريقين اللذين نشبا بغابات ملولة منذ الثلاثاء المنقضي رغم صعوبة التضاريس، وفق ما افادت به، اليوم الجمعة، الادارة الجوية للحماية المدنية بجندوبة عبر صفحتها على فيسبوك.

حيث تم القيام بالعديد من القواطع والطرائد النارية بواسطة الآلات الثقيلة للحد من إنتشار النار ومنع تسربها إلى التجمعات السكانية والحد من مخاطرها .

واشارت الادارة الى انه تم تسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية، مؤكد ان جميع الأطراف المتدخلة مازالت متواجدة على عين المكان وبصدد القيام بعملية التبريد باستخدام المياه، تحسبا لوجود جيوب من النيران القابلة للاشتعال مجددا.

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