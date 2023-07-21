جامعة الاساسي: الأزمة مازالت قائمة واكثر من 13 الف معلم مواصلون في حجب الاعداد

أكد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي أن أكثر من 13 ألف معلم ملتزمون إلى حد الآن بحجب الأعداد ولم يقوموا بتنزيلها، مستنكرا بشدة ما اعتبره هرسلة المربين ودفع الوزارة لتعميق الأزمة.

وأوضح توفيق الشابي، في تصريح لشمس اف أم اليوم الجمعة، أن وزارة التربية انتهجت سياسة المغالطة والتهديد وتوخت أساليب تعسفية ولا قانونية ولا إنسانية في إشارة إلى حجب الأجور وإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية.

وبين أن المندوبيات الجهوية تقوم بهرسلة المربين يوميا وتعمل على دفعهم لتنزيل الأعداد، معتبرا أن أزمة التعليم الأساسي مازلت قائمة خلاف لما صرّح به وزير التربية محمد علي البوغديري.

وجدد الشابي دعوته للتفاوض وعبر عن انفتاح الهيكل النقابي على الحوار، مؤكدا أن الجامعة على استعداد لتقريب وجهات النظر.

وحذر المتحدث من عودة مدرسية مرتبكة إذا واصل الوزير في تعنته وفق تعبيره، مؤكدا أن الهيكل النقابي يريد تطويق الأزمة وليس ترحيلها إلى السنة الدراسية القادمة.

يُشار إلى أن الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي نبيل الهواشي أكد أمس أن كل مسؤول نقابي لا ينضبط إلى قرارات الجامعة سيتم طرده وستُسحب منه المسؤولية النقابية.