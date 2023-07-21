وزارة التشغيل تكشف المهن المطلوبة في الخارج والوجهات الرئيسية للتونسيين

بيّن مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني احمد المسعودي، أن الدراسات أثبتت أن المهن المطلوبة في الخارج تتمحور حول مجالات الصحة من مقدمي خدمات رعاية صحية وممرضين وأطباء.

وأكد مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني في تصريح لموزاييك، أن الجالية التونسية بالخارج بلغت 1.8 مليون حسب آخر إحصائيات صادرة أواخر سنة 2022.

وكشف مسعودي خلال تقديم دراسة حول سوق العمل في تونس والخارج أن أوروبا تمثل الوجهة الرئيسية للتونسيين وخصوصا فرنسا وألمانيا وإيطاليا ثم في درجة ثانية دول الخليج العربي وأساسا الإمارات والسعودية وقطر مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السوق الكندية أصبحت تمثل وجهة هامة للتونسيين بالخارج .