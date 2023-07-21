عند إقتناء كريمات الوقاية من الشمس.. إحذروا!..

دعا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، المواطنين إلى اقتناء مستحضرات التجميل الجلدية على غرار الكريمات الواقية من الشمس من المسالك المراقبة على غرار الصيدليات دون غيرها لضمان الحصول على منتجات أصلية مراقبة لا تضر بالبشرة.

وأشار عميرة في تصريح لـ”وات”، إلى ان الانتشار الواسع للماركات المقلدة لهذه المنتوجات في تونس أصبح أمرا يدعو إلى القلق خاصة أنه من الصعب بالنسبة للمواطن العادي التفرقة بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد.

كما اعتبر “أن وجود عدد هام من محلات بيع المواد شبه الطبية، التي تعود تراتيب تنظيمها ومراقبتها إلى وزارة التجارة وليس إلى وزارة الصحة، من شأنه أن يتسبب في الإضرار بصحة الفرد” داعيا إلى أهمية تنظيم هذا القطاع في ظل تزايد هذه المحلات في كافة المناطق والأحياء السكنية.

ويشار أن عددا من الصفحات التي تروج للكريمات الواقية للشمس ومستحضرات التجميل الجلدية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية فصل الصيف. ويُعتبر استعمال الواقي الشمسي خلال فصل الصيف أمرا ضروريا للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

وذكر عميرة، من جهة أخرى “بتواصل نقص الأدوية في تونس والذي يشمل حوالي 300 نوع من الأدوية تهم العديد من الأمراض منها بالخصوص عدد من الأمراض المزمنة” مطالبا بضرورة إيجاد حل جذري “للصعوبات المالية التي تشهدها الصيدلية المركزية بما يمكن من الحد من هذه الأزمة التي تواصلت أكثر من اللازم”.