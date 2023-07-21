وزارة الفلاحة سعت الى مكافحة الحشرة القرمزية على امتداد اكثر من 2700 كلم من المناطق المتضررة

كشف المكلف بالادارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة رابح الحجلاوي ان قرابة 2700 كلم من غراسات التن الشوكي شهدت عمليات تدخل سواء بالقلع والحرق للقضاء على الحشرة القرمزية والتي اضرت بالعديد من مواقع الانتاج.

وأضاف الحجلاوي، الجمعة خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان ولاية المهدية سجلت على سبيل المثال مداواة 797 كلم وتقلبع 1418 كلم علما وان تاريخ اكتشاف هذه الحشرة يعود الى سنة 2021.

وتضررت، وفق الحجلاوي، ولايات أخرى على غرار المنستير والقيروان وسوسة وصفاقس وسيدي بوزيد والتي سجلت اول اصابة خلال شهر جوان 2023.

وشدد الحجلاوي على اهمية انخراط المواطنين في عملية الرصد المبكر والاعلام ونقل كفوف وثمار الصبار الى خارج المناطق الموبوءة للحد من انتشار هذه الحشرة.

ويشكل التن الشوكي ، مصدر رزق لقرابة 150 الف مزارع و تحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا في تصدير التن الشوكي علما وان المساحة المزروعة تقارب 600 الف هكتار ويقارب معدل الانتاج السنوى 552 الف طن من ثمار التين الشوكي.

وتنشط في قطاع تحويل التن الشوكي قرابة 48 مؤسسة من بينها 20 مؤسسة مصدرة كليال وقد صدرت قرابة 8 الاف لتر من زيت بذور التين سنة 2021 بقيمة 5 ملايين يورو.