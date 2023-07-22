اصطدم قاربهم بالصخور…مقتل 6 مهاجرين قبالة سواحل المغرب

لقي ما لا يقل عن 6 مهاجرين حتفهم اثر غرق قاربهم بعد اصطدامه بالصخور قبالة سواحل المغرب.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية -على صفحتها بموقع فيسبوك، أمس الجمعة- إن 48 شخصا نجوا من الحادث.

ووفقا للوكالة، فقد أطلقت السلطات المغربية عمليات بحث واسعة على أمل العثور على مزيد من الناجين.

يأتي هذا في وقت تتزايد محاولات الهجرة غير النظامية باتجاه جزر الكناري الإسبانية بالمحيط الأطلسي عبر طرق خطيرة، بسبب تشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط.

وتسببت هذه المحاولات بغرق أو فقدان عشرات المهاجرين، بحسب منظمات غير حكومية.

وكالات