ميناء الصخيرة: جنوح سفينة محملة ب70 الف طن مازوت وتحويل جزء من حمولتها

أعلنت وزارة النقل في بلاغها الصادر، اليوم السبت 22 جويلية 2023 ،إنه على إثر جنوح السفينة beks Bebek محملة بحوالي 70 ألف طن من المازوط بميناء الصخيرة بتاريخ 11 جويلية 2023 ، تم إعداد خطة تدخل عاجلة لعملية المساعدة بصفة مشتركة بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة الترابسا وتم يوم الخميس 20 جويلية 2023 على الساعة منتصف الليل الانطلاق في عملية المساعدة حيث تم توفير المعدات والوسائل اللوجستية الضرورية بإشراف فريق مشترك بين كل من ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة الترابسا.

وأوضحت الوزارة أنه تم يوم الجمعة 21 جويلية 2023 القيام بتحويل جزء من الحمولة من السفينة الجانحة إلى سفينة ثانية تم استقدامها للغرض مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي عملية تلوث وتطويق المكان بحواجز عائمة وتوفير كل المستلزمات الضرورية والوقائية قصد إنجاح هذه العملية.

وأضافت انه تم اليوم السبت 22 جويلية 2023 على الساعة السابعة والنصف صباحا الانتهاء من عملية تحويل جزء من الحمولة وجر السفينة الجانحة إلى منطقة آمنة بنجاح لإتمام بقية مراحل خطة التدخل حيث تم درء كل المخاطر الممكنة لهذه الوضعية.

وتوجهت وزارة النقل إلى ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة الترابسا بالشكر والتشجيع على ما اظهروه من اقتدار وتوحيد جهود وحسن إدارة لهذا الحادث في وقت وجيز وبنجاح تام.