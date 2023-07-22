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بن عروس: انتهت علاقتهما فأصبح يُهدّدها بنشر صورها ويبتزّها مقابل المال

2023/07/22 أخبار, حوادث و قضايا

تقدّمت إمرأة إلى مقر فرقة الشرطة العدلية ببن عروس راغبة في الإعلام عن تعرّض ابنتها (20 سنة) إلى الإبتزاز والتهديد من قبل صديق ابنتها السابق الذي عمد إثر انتهاء علاقتهما إلى تهديدها بإرسال صورها إلى عائلتها وأصدقائها مقابل تمكينه من مبالغ مالية متفاوتة عبر مراحل تصل إلى حوالي 11 ألف دينار، كما عمد المظنون فيه مؤخرا إلى طلب مبلغ 2000 دبنار إثر تهديدهما بنشر فيديو يخص المتضررة.
وقد تم القبض على المعني، حسب بلاغ للادارة العامة للامن الوطني اليوم السبت، والذي اعترف بعد مجابهته بالأدلة عن تعمّده تهديد والدة المتضررة بإمكانية نشر صور ابنتها واستغلال ذلك في حصوله على الأموال.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به من أجل “الإبتزاز والتهديد بما يوجب عقاب جنائي” والأبحاث متواصلة، حسب ذات المصدر.

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