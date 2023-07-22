عاجل/ قضية أنستالينغو: إصدار بطاقات إيداع بالسجن وتنفيذ واحدة ضد صحفية

أكد عضو هيئة الدفاع في قضية أنستالينغو الأستاذ أمين بوكر، تنفيذ بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ضدّ صحفية مشمولة بالبحث التحقيقي في قضيّة الحال .

وأوضح أمين بوكر في تصريح لموزاييك، اليوم السبت 22 جويلية 2023، أن عمليّة الإيقاف تمّت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة بمدينة قليبية حيث جرى اقتياد المعنية إلى منطقة الحرس الوطني في انتظار نقلها إلى سجن المسعدين.

وذكر مساعد الوكيل العام أن دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت أصدرت الخميس بطاقات إيداع بالسجن ضد 14 متهما تم إيقافهم على ذمّة القضية و3 بطاقات إيداع جوّالة (تنفّذ بمجرّد العثور على المتهم) نفّذت واحدة منها البارحة في حق متهمة بحالة سراح.

يشار إلى أن دائرة الاتهام كانت أحالت الملف على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة .