العثور على جثة مهاجر سوداني في بنقردان

عثرت دورية أمنية تابعة لوحدات الفرقة العدلية للحرس الوطني ببنقردان، ظهر اليوم السبت 22 جويلية، على جثة آدمية وذلك على مستوى منطقة “الزكرة” غير البعيدة عن الطريق الرئيسية رقم واحد الرابطة بين المعبر الحدودي براس جدير ووسط مدينة بنقردان.

وبتفتيش الجثة عُثر على جواز سفر سوداني مما يؤكد أن الجثة تعود لمواطن سوداني، وفق ما أكده مصدر أمني لاذاعة جوهرة اف ام .

هذا وأشار المصدر ذاته الى انه تم الاحتفاظ بالجثة بالمستشفى الجهوي ببنقردان في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وذلك وفق تعليمات النيابة العمومية بمدنين.

ويرجح أن أسباب الوفاة تعود لعطش الهالك خاصة وأن الظروف المناخية هذه الأيام كانت صعبة جدا بالجنوب حيث تجاوزت درجة الحرارة في عدة مواقع 48 درجة.