متابعة/تفاصيل الاحتفاظ بسائحة تشيكية على ذمة الأبحاث على خلفية وفاة زوجها المسترابة..

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الجمعة، الاحتفاظ بسائحة تشيكية على ذمة الأبحاث في قضية وفاة مسترابة لزوجها، في انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي واستكمال الأبحاث لمعرفة أسباب الوفاة وملابساتها، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

وأضاف فريد بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّ الطبيب الشرعي أفاد يوم الخميس 20 جويلية الجاري بأنّ الجثة تحمل آثار خنق على مستوى الرقبة، وفق تأكيده.

وكانت النيابة العمومية، وعلى إثر إشعار سائحة تشيكية (50 سنة) مساء الأربعاء الماضي عن وفاة زوجها البالغ من العمر 60 سنة في غرفة بأحد نزل المنستير، تنقّلت على عين المكان، أين عاينت مع قاضي التحقيق الجثة وأذنت بفتح بحث حول هذا الموت المستراب، حسب ذات المصدر.