الرصد الجوي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا..#خبر_عاجل

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الأحد، نشرة متابعة للوضع الجوي، حيث أكد تواصل ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الجهات اليوم وغدا.

وستكون درجات الحرارة اعلى من المعدلات العادية بفارق يترواح بين 06 إلى 10 درجات وتصل محليا إلى 14 درجة خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقي وتكون القصوى عامة بين 42 و49 درجة.

وورد في ذات النشرة انه من المنتظر إنخفاض في الحرارة ابتداء من يوم الثلاثاء 25 جويلية بعد الظهر بالشمال وتدريجيا بالوسط والجنوب وتكون قريبة من المعدلات العادية بداية من يوم الأربعاء 26 جويلية وخلال يوم الخميس 27 جويلية 2023 لتعود إلى الارتفاع مجددا يومي الجمعة 28 والسبت 29 جويلية حيث تكون اعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات.