في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة: سعيّد يتحادث مع ميلوني في روما

في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأحد 23 جويلية 2023 بروما، محادثة مع رئيسة مجلس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني.

وذكّر رئيس الجمهورية، مجددا، بما يجمع تونس بإيطاليا من روابط صداقة وتعاون عريقة، وشدد على أن تتالي اللقاءات على أعلى مستوى في ظرف زمني قصير يعكس عمق هذه العلاقات المتينة والإرادة الواحدة من أجل بناء مستقبل مشترك يلبي تطلعات الشعبين التونسي والايطالي ومصلحتهما العليا.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى النقاط المدرجة على جدول أعمال المنتدى الدولي حول التنمية والهجرة حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الاجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر.