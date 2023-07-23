صدور أوامر من وزير الداخلية بضبط الحدود الترابية لعمادات7 ولايات بالرائد الرسمي..

تضمن العدد الصادر اليوم الأحد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 7 قرارات صادرة عن وزير الداخلية تتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولايات تونس ومنوبة ونابل وجندوبة وسيدي بوزيد والمهدية و قابس.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم الى حدود اليوم نشر الحدود الترابية للعمادات التابعة لـ 13 ولاية.

ويبلغ عدد ولايات الجمهورية 24 ولاية.

ومنذ 23 ماي الماضي شرعت هيئة الانتخابات في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، وهو مشروع سيُفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق.

ويهم تقسيم الدوائر الانتخابية المعتمديات التي يوجد بها أقل من 5 عمادات، وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.