رئيسة المفوضية الاوروبية في كلمتها بالمؤتمر الدولي للهجرة…الشراكة مع تونس، استراتيجية من اجل الاستثمار والتنمية البشرية والهجرة

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين التعاون مع تونس ” بأنه شراكة استراتيجية من أجل الاستثمار والتنمية البشرية والهجرة ، والتجارة ، والسيادة المشتركة “.

وبينت فون ديرلاين في كلمة ألقتها اليوم الأحد خلال افتتاح اشغال المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية المنعقد بروما في ايطاليا : ” إن المنافع المتبادلة واضحة”.

وقالت “ان الاتحاد الأوروبي في حاجة لمواجهة تحدي الهجرة في أوروبا ، الى شراكات استراتيجية جديدة ، مثل تلك التي بدأناها مع تونس”

وأضافت رئيسة المفوضية الاوروبية ان تأثير تغير المناخ وجميع العوامل المتعلقة بالهجرة” تتطلب طريقة جديدة في التفكير وتطوير شراكات استراتيجية وعالمية جديدة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ??”.

يشار الى انه تم يوم 16 جويلية الفارط توقيع مذكرة تفاهم بالقصر الرئاسي بقرطاج في بين تونس والاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة المفوضية اورسولا فون دار لاين ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني ورئيس وزراء هولندا،مارك روته تحت عنوان “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”

وتضمنت المذكرة تنفيذ حزمة من الإجراءات تعلقت بخمسة محاور على غرار تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية والاستثمار وتعزيز التجارة والانتقال الرقمي ومكافحة الهجرة غير النظامية، وبلغت قيمة التمويلات المبرمجة في اطار هذه المذكرة 750 مليون يورو