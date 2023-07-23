تعرضت لنوبة قلبية: وفاة مسنة بشاطئ سيدي علي المكي..

توفيت بعد ظهر اليوم الأحد 23 جويلية 2023 امرأة مُسنة تبلغ من العمر 76 سنة أصيلة تونس العاصمة، جاءت للاصطياف بشاطئ سيدي علي المكي بغارالملح.

وحسب ما أفاد به العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية بنزرت، فأنه حسب المعطيات الأولية فقد تعرضت المرأة المتوفاة إلى نوبة قلبية أثناء جلوسها على كرسي قرب الشاطئ في انتظار ما سيكشفه تقرير الطبيب الشرعي.

وأوضح أن أعوان النجدة للحماية المدنية تدخلوا على عين المكان وقدموا الإسعافات الأولية للمرأة وتم نقلها إلى المستشفى المحلي براس الجبل لكنها فارقت الحياة قبل الوصول للمستشفى.

هذا وتولت الجهات الأمنية المختصة التعهد بالموضوع.