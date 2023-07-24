تمويلات خارجية لانستالينغو: الجماعي يرد ويكشف..

قال رئيس هيئة الدفاع في قضيّة “انستالينغو”، المحامي مختار الجماعي، اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، إنّ “انستالينغو” شركة صُنع رأي وتعمل في الفضاء الإعلامي.

ونفى الجماعي في تصريح لاذاعة شمس اف ام، وجود إثباتات بخصوص تلقي هذه الشركة تمويلات أجنبية وشدد على أنه يتحدى أي شخص يثبت عكس هذا.

ولفت مختار الجماعي إلى أن التهم مُبالغ فيها ولا تتطابق مع الأفعال المتوفرة في الملف إضافة إلى عدم وجود اختبارات صحيحة وفق تعبيره.

كما اعتبر الجماعي أن القضاء من الناحية العضوية يفتقد للاستقلالية اللازمة ويعمل تحت الضغوطات قائلا “استقلالية القضاء أمر مشكوك فيه رغم وجود عديد القضاة المستقلين”.