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مجدي الكرباعي: “ايطاليا مُصرّة على ترحيل 4000 مهاجر غير نظامي”..

2023/07/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال الناشط السياسي والنائب السابق، مجدي الكرباعي، اليوم الاثنين، إنّ إيطاليا مُصرّة على ترحيل 4000 مهاجر غير نظاميّ، مُشيرًا إلى أنّه منذ إمضاء مذكّرة التفاهم، تولّت إيطاليا تنظيم رحلتيْ ترحيل للمهاجرين، من روما وباليرمو في اتّجاه تونس.

وقال الكرباعي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي انعقد أمس الأحد في روما بمشاركة تونس، كان فاشلًا وفق تعبيره مشيرا إلى أنّ غياب كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا كان لافتًا.

واوضح الكرباعي أنّ غياب فرنسا بالخصوص كشف عن موقفها الواضح من مذكّرة التفاهم التي تم امضاءها، مُؤكّدًا أنّ هذه المذكّرة ظالمة ولا تحترم حقوق الإنسان والمهاجرين وحتى اللّاجئين، وفق تعبيره.

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