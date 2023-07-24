وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن إقالة مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ مقتضب أنه تقرر إنهاء مهام مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة نعمان الحمروني.

ولم يتضمن بلاغ الوزارة الذي نشرته في وقت متأخر ليلة أمس الأحد (الساعة الثانية بعد منتصف الليل) تفاصيل عن أسباب الإقالة أو عن بديل على رأس المؤسسة.

ويأتي قرار الإقالة بعد يوم من افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان السينما المتوسطية “منارات”، الذي ينظمه بشكل دوري المركز الوطني للسينما والصورة على عدد من الشواطئ التونسية، حيث افتتحت هذه الدورة مساء السبت بمسرح الهواء الطلق ببوقرنين وسط حضور جماهيري ضعيف، وصف بالمخيب للآمال.