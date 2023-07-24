بايرن ميونيخ يعير حارسه نوبل إلى شتوتغارت

كشفت تقارير إخبارية أن حارس المرمى ألكسندر نوبل بصدد الانضمام إلى صفوف نادي شتوتغارت بعقد إعارة لمدة موسم واحد من بايرن ميونيخ حامل لقب البطولة الألمانية بعدما أمضى الموسمين الماضيين معارا إلى موناكو الفرنسي.

وذكرت كل من شبكة “سكاي سبورت” التلفزيونية وصحيفة “بيلد” الألمانية أن الناديين توصلا إلى اتفاق وأن نوبل لن يتواجد ضمن صفوف بايرن في جولته الآسيوية التي تبدأ في وقت لاحق من يوم الاثنين استعدادا للموسم المقبل.

وبحسب التقارير فإن عقد الإعارة لن يتضمن بندا يتيح الشراء في العام المقبل.

وكان نوبل قد انضم إلى بايرن ميونيخ في عام 2020 بعقد يستمر حتى 2025 لكنه لم يستطع المشاركة مع الفريق بشكل دائم إذ يتولى العملاق مانويل نوير حماية مرمى الفريق.