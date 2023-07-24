يملأ خمرا زهيدا في قوارير فاخرة ليبيعه بأسعار باهظة!..

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، القبض على شخص يستغل قوارير الخمر الفارغة ثم يعيد ملأَها بعد أن يضع عليها ملصقات الخمر الفاخر لبيعها بأسعار باهظة.

وبينت أنه إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقرطاج مفادها تعمّد أحد الأنفار استغلال منزل على وجه الكراء بجهة الكرم الغربي في إعداد وبيع الخمر خلسة تحوّلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة إلى منزل المظنون فيه معية أعوان مركزي الأمن الوطني بالكرم الغربي وحلق الوادي بعد التنسيق مع النيابة العمومية أين تم القبض على المعني.

وبتفتيش المنزل عُثر على عدد من قوارير الخمر الممتلئة والفارغة، مواد منكهة، جهاز تسخين يُستعمل في تغليف القوارير المذكورة، مجموعة من الأغطية البلاستيكية وختم تابع لإحدى الشركات الخاصة.

وبالتحري مع المظنون فيه اعترف وأنه يقوم باقتناء أنواع معينة من الخمور ذات أسعار زهيدة وأخرى فارغة (ذات الجودة العالية) لاستغلال قواريرها في نزع اللاصق الخارجي واستبدالها بلاصق آخر يحمل أنواع معروفة ذات سعر باهظ (يقع طباعتها مسبقا) وملأها أو مزجها ببعض المنكهات للتضليل ثم إعادة غلقها بالأغطية البلاستيكية باستعمال الآلة المحجوزة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمعني والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.