أريانة: السيطرة على حريق في شطرانة دون تسجيل خسائر

تمكّنت وحدات الحماية المدنية، ظهر اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع في 3 مواضع متقاربة على مستوى شارع البساتين في منطقة شطرانة 1 بمعتمدية سكرة من ولاية أريانة على مقربة من إحدى الجامعات الخاصة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد جمال الورفلي.

وأوضح الورفلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ سبب الحريق يعود، حسب المعاينات الأولية، إلى سقوط سلك من أحد الأعمدة الكهربائية، وقد اندلعت النيران ببعض الأعشاب الجافة في ثلاثة مواضع متقاربة قبل أن تمتد إلى مجموعة من الأشجار، مشيرا إلى أنّه تمّ تخصيص شاحنتي إطفاء لكل حريق دون تسجيل أية خسائر في الممتلكات والأرواح.