عاجل/ طبرقة: إجلاء متساكني ملّولة بعد اتساع رقعة النيران بصفة كبيرة جدا (صور)

هام: توقيت قطارات الخطوط البعيدة من 24 إلى 31 جويلية 2023

فظيع: حادث مرور قاتل بمنوبة..

السيطرة على حريق بأراضي فلاحية ببوسالم واسعاف ثلاثة أشخاص..

أريانة: السيطرة على حريق في شطرانة دون تسجيل خسائر

2023/07/24 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكّنت وحدات الحماية المدنية، ظهر اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع في 3 مواضع متقاربة على مستوى شارع البساتين في منطقة شطرانة 1 بمعتمدية سكرة من ولاية أريانة على مقربة من إحدى الجامعات الخاصة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد جمال الورفلي.

وأوضح الورفلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ سبب الحريق يعود، حسب المعاينات الأولية، إلى سقوط سلك من أحد الأعمدة الكهربائية، وقد اندلعت النيران ببعض الأعشاب الجافة في ثلاثة مواضع متقاربة قبل أن تمتد إلى مجموعة من الأشجار، مشيرا إلى أنّه تمّ تخصيص شاحنتي إطفاء لكل حريق دون تسجيل أية خسائر في الممتلكات والأرواح.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn