حريق ملولة: الجيش الوطني يتدخّل بمُختلف وحداته

تدخلت مجدّدا صباح اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية لنجدة وإنقاذ أهالي منطقة ملولة في طبرقة من ولاية جندوبة بعد اشتعال النيران بالجهة من جديد، وتتواصل هذه التدخلات إلى حدّ الآن.

وقال بلاغ لوزارة الدفاع الوطنين إن المروحيات العسكرية استأنفت طلعاتها الجوّية بالمنطقة ظهر اليوم، وتدخلت بمنطقة بوترفس على مستوى المستشفى الجهوي وبالقرب من مطار طبرقة في 8 مناسبات.

وأمام تواصل اشتعال النيران تم استعمال الطائرة العسكرية C130 المجهزة بمواد سائلة خاصّة يتم رشّها لإطفاء النيران ومحاصرتها والحدّ من تقدّمها.

كما ساهمت زوارق التدخل السريع التابعة لجيش البحر في إجلاء المواطنين عبر البحر.

وتواصل وحدات جيش البرّ باستعمال المعدّات الدارجة إنقاذ المواطنين ونقلهم إلى أماكن بعيدة عن النيران، فيما يواصل عنصر القيادة الميدانية العسكري رفقة الصحة العسكرية التواجد بالمكان للمتابعة وتقييم الوضعية والتنسيق مع بقية المتدخلين من حماية مدنية وحرس وطني ومصالح الغابات في عمليات الإطفاء والإنقاذ.