عاجل/ طبرقة: إجلاء متساكني ملّولة بعد اتساع رقعة النيران بصفة كبيرة جدا (صور)

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حريق ملولة: تعزيزات بشاحنات إطفاء تنطلق من مطارات تونس وصفاقس وتوزر وقفصة

2023/07/24 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

اكدت وزارة النقل في بلاغ لها عشية اليوم الاثنين، ان ديوان الطيران المدني والمطارات تولى تعزيز جهود الحماية المدنية لاطفاء حريق ملولة بجندوبة، بشاحنات إطفاء ذات سعة كببرة تتراوح بين 10000 لتر و4500 لتر ستنطلق من مطارات تونس قرطاج وصفاقس طينة وتوزر نفطة وقفصة القصر باتجاه طبرقة.

وتولت الشركة الجهوية للنقل بجندوبة توفير 9 حافلات لاجلاء المواطنين، كما تولى الديوان الوطني للمعابر الحدودية إيواء عدد من الأهالي بمعبر ملولة وتوفير الإعاشة الضرورية لهم.

وأوصى وزير النّقل بضرورة التحلي باليقظة التامة والمتابعة الدقيقة إلى حين استقرار الأوضاع وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وياتي هذا تبعا للتوصيات المنبثقة عن خلية الأزمة المنعقدة برئاسة الحكومة، على إثر اندلاع النيران في منطقة ملولة من ولاية جندوبة، حيث أسدى وزير النقل ربيع المجيدي توصياته لكافة المؤسسات والمنشآت تحت الإشراف الناشطة بولاية جندوبة والولايات المجاورة، وتحديدا الشركات الجهوية للنقل بكل من جندوبة والكاف وباجة وديوان الطيران المدني والمطارات والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، بضرورة حسن التنسيق مع كافة السلط الجهوية والاسهام بفاعلية في ادارة الأزمة والجاهزية البشرية وتسخير كل الوسائل اللوجستية لاجلاء الاهالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الارواح والممتلكات.

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