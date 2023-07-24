حريق ملولة: وزارة الصحة تُطمئن المواطنين على جاهزية وحداتها للتعامل مع الحادثة

على إثر نشوب حريق بمنطقة “ملّولة” من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة، افادت وزارة الصحة أنه وبالتنسيق بين مصالحها ومصالح الصحة العسكرية والحماية المدنية وكل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي، تمّ تفعيل خلية الأزمة بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة والتي بدورها قامت بتسخير الوسائل البشرية والمادية من فرق نجدة وإسعاف طبي، فضلا عن الإمكانيات الطبّية الاستعجالية اللازمة على مقربة من مكان الحريق وذلك للتدخل السريع عند حدوث إصابات أو حالات اختناق بالدخان.

وكما تم إشعار المؤسسات الصحية بالجهة والجهات المجاورة وتفعيل خلية الإحاطة النفسية للتكفل بالحالات المتضرّرة في صفوف المواطنين.

هذا واكدت وزارة الصحة انها تتابع على المستوى المركزي عبر قاعة عمليات الوزارة، تطورات الأحداث بالجهة، وتطمئن كل المواطنين على جاهزية وحداتها الصحية للتعامل مع مثل هذه الحوادث.