أرقام قياسية لم تُسجّل منذ عقود: الحرارة تواصل نسقها التصاعدي غدا الثلاثاء

تواصل درجات الحرارة نسقها التصاعدي، غدا الثلاثاء 25 جويلية 2023، حسب ما أكّده المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، اليوم الاثنين، في تصريخ لموازييك.

وكشف الغنوشي أنّ تونس العاصمة سجّلت اليوم الاثنين درجات الحرارة بلغت 48 درجة (الرقم القياسي المعتاد 46.8)، كما سجّلت بنزرت 48 درجة في الوقت الذي يُقدّر فيه الرقم القياسي المعتاد بـ 46.5 ويعود لسنة 1998.

كما سجّلت ولاية زغوان رقما قياسيا جديدا في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر، وهو 46.1 درجة.

فيما بلغت درجة الحرارة في ولاية القيروان 49.0 وهو رقم قياسي جديد يتجاوز الرقم السابق 48.4 درجة المسجّل يوم السبت 8 من الشهر الجاري، والذي حطّم رقم سنة 2018 وهو 48.3.

كما سجّلت ولاية نابل رقما قياسيا جديدا بلغ 43.1 درجة، وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 42.9 المسجّل يوم 12 جويلية 2017.

والأرقام القياسية المتوقّع تسجيلها غدا الثلاثاء، ستكون في مناطق الوسط الشرقي والجنوب الشرقي (القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس).

ودعا محرز الغنوشي إلى تجنّب الخروج أوقات الذروة قدر المستطاع.