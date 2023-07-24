وزارة النقل توفر 9 حافلات لاجلاء متساكني ملولة وشاحنات اطفاء للمساهمة في اخماد الحرائق

أمنت الشركة الجهوية للنقل بجندوبة 9 حافلات لإجلاء المواطنين اثر اندلاع الحرائق بمنطقة ملولة في معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، في وقت عزّز فيه ديوان الطيران المدني والمطارات جهود الحماية المدنية بشاحنات إطفاء ذات سعة كبيرة تتراوح بين 1000 و4500 لتر ستنطلق من مطارات تونس قرطاج وصفاقس طينة وتوزر نفطة وقفصة القصر باتجاه طبرقة.

وأكدت وزارة النقل، في بلاغ لها، مساء الاثنين، أن الديوان الوطني للمعابر الحدودية قام بدوره بإيواء عدد من الأهالي وتوفير الإعاشة الضرورية لهم وذلك بمعبر ملولة، وذلك تبعا للتوصيات المنبثقة عن خلية الأزمة المنعقدة برئاسة الحكومة.

وأوصى وزير النقل، ربيع المجيدي، كافة المؤسسات والمنشآت تحت الإشراف الناشطة بجندوبة والولايات المجاورة، وتحديدا الشركات الجهوية للنقل بكل من جندوبة والكاف وباجة وديوان الطيران المدني والمطارات والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، بضرورة التنسيق مع كافة السلط الجهوية والاسهام بفاعلية في ادارة الأزمة وتسخير كل الوسائل اللوجستية لاجلاء الاهالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الارواح والممتلكات.

يذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قامت، الاثنين، بتركيز خلية أزمة برئاسة الحكومة على إثر اندلاع النيران في منطقة ملولة من ولاية جندوبة وتعليق كافة الجلسات الوزارية، اثر تلقيها تعليمات من رئيس الجمهورِيّة قيس سعيد.

وأكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن خلية الأزمة ستعمل على تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخلة للسيطرة على هذه النيران واخمادها وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأشارت الى أن هذه الخلية ستظل في حالة انعقاد دائم إلى حين السيطرة على الحرائق.

وكانت نيران الحرائق قد حاصرت، بعد ظهر اليوم الاثنين، قرية ملولة من معتمدية طبرقة اثر تجددها بسبب موجة الحر التي تعرفها الجهة منذ أيام ومخلفات الحرائق التي شبت بالجهة الأسبوع المنقضي.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، عادل العبيدي، ان الحرائق باتت تحاصر قرية ملولة من الجهات الأربع وان أعوان الحماية المدنية وكافة المتدخلين بصدد اجلاء كافة متساكني القرية تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة وهو قرار فرضته قوة الحرائق وسرعة انتشارها بعد ان تزامنت مع هبوب رياح قوية، واصفا الأوضاع “بالمخيفة والمقلقة للغاية”.

وشهدت غابة ملولة يوم الثلاثاء 18 جويلية 2023، اندلاع حريقين ساعد في تسجيل تقدم في السيطرة عليها والحد من مخاطرهما رغم التضاريس الصعبة، الدعم الذي توفر من طرف عدد الولايات المجاورة والذي تعزز بطائرة اطفاء عسكرية، وفق ما اكده لـ”وات”، رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة ووالي الجهة سمير كوكة.

وافاد مصدر من دائرة الغابات بعين دراهم – طبرقة، إبّانها، انه لم تتحدد بعد المساحات المتضررة من النيران في انتظار استكمال حصرها خاصة وانها تتسم بصعوبة التضاريس.

يذكر أن تونس سجلت في الفترة الفاصلة بين غرة جانفي و 18 جويلية 2023، قرابة 78 حريقا، من بينها 56 حريقا على مستوى الغابات، مقابل 156 حريقا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أكده المدير العام للغابات نوفل بن حاحا، خلال خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة، التي عقدتها الجمعة 21 جويلية 2023.