عاجل: اندلاع حرائق محاذية لخطوط نقل الكهرباء في تونس..

أصدرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بلاغا مساء اليوم قالت فيه ان موجة الحر التي تعيشها بلادنا تتواصل منذ أيام حيث ناهزت اليوم الإثنين مستويات قياسية وتسبب ذلك في اندلاع حرائق محاذية لخطوط نقل الكهرباء في تونس.

وقد أثرت هذه العوامل الإسثنائية على مستوى توزيع للكهرباء و اللجوء الاضطراري والاستثنائي للشركة التونسية للكهرباء والغاز للقطع الجزئي للأحمال، للحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية.

وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسخيرها لكافة إمكانياتها اللوجستية وتجنيدها لكامل فرقها الفنية في كل فروعها بكامل تراب الجمهورية ، من أجل التدخل السريع كلما اقتضت الحاجة لذلك لضمان الحد الأقصى من استمرارية هذا المرفق العام .

ودعت إلى مزيد التفهم بإرجاء بعض الاستعمالات من تجهيزات كهرومنزلية، خارج أوقات الذروة، من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، مع تعديل المكيف على درجة لا تقل عن 26 درجة.