رئيس الدولة يتحول مباشرة من ايطاليا الى طبرقة..#خبر_عاجل

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، مباشرة من إيطاليا إلى مدينة طبرقة من ولاية جندوبة للاطلاع على أوضاع المتساكنين على خلفية الحرائق المتواصلة، وفق ما نقلته الإذاعة التونسية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

ووفق نفس المصدر فقد تنقل رئيس الدولة إلى مركز الإيواء بالمعهد الثانوي 2 مارس.

وكانت سلسلة من الحرائق اندلعت في طبرقة مما تسبب في نقل 150 متضرر إلى المستشفى الجهوي.

هذا وقد تم تركيز خلية أزمة برئاسة الحكومة، فيما سخّرت الحماية المدنية والعديد من الوزارات كالدفاع والتجهيز والنقل جميع إمكانياتها لإخماد النيران وإجلاء الأهالي.