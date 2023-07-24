تعليق مهرجان طبرقة تضامنا مع أهالي الجهة..#خبر_عاجل

أكد عبد السلام فريحة مدير مهرجان طبرقة الدولي مساء اليوم الاثنين 24 جويلية 2023 تعليق فعاليات المهرجان، وذلك تضامنا مع أهالي الجهة بسبب الحرائق التي تشهدها المنطقة مؤخرا.

وقال في هذا الإطار ” قررنا تعليق مهرجان طبرقة من هول الكارثة وأيضا تضامنا مع أهالينا وقد تم اتخاذ القرار إثر اجتماع عاجل مع أعضاء الهيئة..”

وأضاف في تصريح لاذاعة موزاييك” مبدئيا قررنا التعليق وجميع الفنانين تفهموا قرارنا، وأعلمتهم أننا ملتزمون بجميع العروض إلى حين تحديد مواعيد جديدة..”

ويذكر ان الدورة 59 لمهرجان طبرقة الدولي انطلقت يوم 21 جويلية وتتواصل إلى غاية 4 أوت 2023 .