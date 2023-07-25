معز تريعة يفجرها: تسلسل الحرائق يثير الشبهات..والتحقيق سيكشف الحقيقة..

أكد العميد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية اليوم الثلاثاء 25 جويلية 2023 وجود شبهات بأن الحرائق المندلعة في مناطق مختلفة من البلاد هي بفعل فاعل، وتم فتح تحقيق في الغرض.

وتحدث العميد معز تريعة في تصريح لموزاييك عن الحرائق الجديدة التي اندلعت فجرا في ثلاث ولايات، مشيرا إلى التسلسل الزمني والمكاني يثير شبهات حول إمكانية أن تكون الحرائق بفعل فاعل، والأبحاث التي تم فتحها في الغرض ستكشف الحقيقة.

وحول حجم الخسائر المسجلة، قال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية إنه سيتم الحسم في هذه المسألة بعد إخماد الحرائق.