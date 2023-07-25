عاجل/طبرقة: إسعاف اكثر من 150 متضررا من الحرائق.. وإجلاء أكثر من مائة آخرين

من روما: سعيّد يدعو الـ”فاو” إلى فرض مخزون استراتيجي للحبوب للجوء اليه عند الحاجة

أرقام قياسية لم تُسجّل منذ عقود: الحرارة تواصل نسقها التصاعدي غدا الثلاثاء

وفاة طفل غرقا بأحد شواطئ نابل ونقل 3 آخرين للإنعاش

معز تريعة يفجرها: تسلسل الحرائق يثير الشبهات..والتحقيق سيكشف الحقيقة..

2023/07/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد العميد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية اليوم الثلاثاء 25 جويلية 2023 وجود شبهات بأن الحرائق المندلعة في مناطق مختلفة من البلاد هي بفعل فاعل، وتم فتح تحقيق في الغرض.

وتحدث العميد معز تريعة في تصريح لموزاييك عن الحرائق الجديدة التي اندلعت فجرا في ثلاث ولايات، مشيرا إلى التسلسل الزمني والمكاني يثير شبهات حول إمكانية أن تكون الحرائق بفعل فاعل، والأبحاث التي تم فتحها في الغرض ستكشف الحقيقة.

وحول حجم الخسائر المسجلة، قال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية إنه سيتم الحسم في هذه المسألة بعد إخماد الحرائق.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn