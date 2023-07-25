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تسخير طائرة عسكرية لإخماد حريق نشب في منطقة ساعد مون ببنزرت..

2023/07/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اندلع أمس الإثنين، حريق هائل بمنطقة “ساعد مون” بعمادة بوجرير من معتمدية غزالة في ولاية بنزرت.

ومازالت عمليات الإطفاء متواصلة بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني وفق ما أفاد به الرائد صالح الذوادي رئيس فرقة الحماية المدنية بماطر .

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لشمس اف ام ان الحريق اندلع بعد منتصف ليلة البارحة في غابة شعراء ذات تضاريس صعبة جدا بمنطقة “ساعد مون” بالقرب من عمادة بوجرير في معتمدية غزالة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية تم توجيه شاحنتي إطفاء وسيارة قيادة لمباشرة عمليات الاطفاء.

كما تم بالتنسيق مع الجيش الوطني تسخير طائرة عسكرية للقيام بعملية الرش للأماكن التي يصعب الوصول إليها عبر الشاحنات نظرا للكثافة النباتية.

ولفت إلى أن الحريق تحت السيطرة وعمليات الإطفاء مازالت جارية بالتنسيق مع الجيش الوطني دون تسجيل أضرار مادية وقد تم تطويق الحريق لمنع امتداده للتجمعات السكنية.

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