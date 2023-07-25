القصرين: فرق الغابات والحماية المدنية تواصل بالتنسيق مع الوحدات العسكرية إخماد جيوب حريق سمامة بعد تجدّده صباح اليوم

تواصل فرق الغابات والحماية المدنية بولاية القصرين، بالتنسيق مع الوحدات العسكرية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، عمليات التدخّل لإخماد جيوب حريق اندلع أمس وتجدّد هذا الصباح بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة، محاولة السيطرة عليه ومنع امتداده الى التجمعات السكنية القريبة (أقل من كيلومتر)، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي، وفق ما أفاد به المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي.

وأكد الحامدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالقصرين في انعقاد دائم وفي حالة تأهّب في ظلّ الوضع الراهن، موضحا أنّه تمّ خلال الفترة المنقضية ضبط كافة الإستعدادات وتسخير الوسائل والمعدات اللازمة للتدخل عند اندلاع الحرائق.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء بدائرة الغابات وفرق الحماية المدنية تمكّنت أمس من إخماد حرائق نشبت بعدد من غابات الجهة والسيطرة عليها على غرار حريق نشب في منطقة عين عمارة التابعة لمعتمدية فوسانة وأتى على مساحة تقدر بـ3000 متر مربع من النباتات الغابية، وحريق اندلع بمنطقة القريع التابعة لمعتمدية تالة وأتى على مساحة تقدر بـ612 متر مربع، وحريق ثالث بواد الدرب في معتمدية القصرين الشمالية أتى على 600 متر مربع، مع السيطرة على حريق نشب بقرعة العطش في معتمدية سبيطلة.

ورجّح المصدر ذاته أن تكون هذه الحرائق ناتجة عن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وهبوب رياح قوية في انتظار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات اندلاعها، مجدّدا دعوته إلى كافة المواطنين القاطنين بالقرب من الغابات الى توخي الحذر والانتباه وتجنّب إشعال النيران والإعلام الفوري عن الحرائق حال التفطّن إليها لضمان التدخّل السريع والناجع.