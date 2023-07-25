رئيس الدولة يزور عددا من المناطق بالعاصمة و يؤكد أنه ” لا رُجوع إلى الوراء”

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، زيارة الى منطقة السيجومي بتونس العاصمة، ثم تحوّل إلى القصبة وجامع الزيتونة المعمور والمدينة العتيقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية.

كما التقى رئيس الدولة إثر ذلك، بعدد من المواطنات والمواطنين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، واستمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم، مؤكدا لهم أنه “لا رجوع إلى الوراء”.

ووفق شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلتقى رئيس الدولة في منطقة السيجومي عددا من المواطنين والتجار، وأنصت الى مشاغلهم التي تمحورت بالخصوص حول انقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب، اضافة الى نقص مادة الخبز.

وأكد رئيس الدولة في حديثه معهم، “أن الضيق سيرفع عن الشعب”، مضيفا قوله “نحن ماضون قدما ولن نتراجع”.