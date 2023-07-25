القصرين : السيطرة على حريق جبل سمامة وابعاد خطره عن المتساكنين

أكد المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي ، أنه تمت عشية اليوم الثلاثاء، السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس الاثنين بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة وتجدّد هذا الصباح.

وبين الحامدي في تصريح ل (وات)، أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، تحولت ظهر اليوم على عين المكان، وقامت بتسخير كافة الإمكانيات اللوجيستية والبشرية لمنع توسع رقعة الحريق وامتداده للتجمعات السكنية المتاخمة لجبل سمامة، ما مكن من إبعاد خطره عن المتساكنين والسيطرة عليه، بعد ساعات من العمل المتواصل لفرق الغابات والحماية المدنية والوحدات العسكرية ومصالح التجهيز.

من جهته، أفاد رئيس دائرة الغابات بالقصرين يامن حقي، في تصريح ل (وات)، أن قوة الحريق تقلصت بشكل كبير، نظرا الى أن اتجاه الريح دفع الحريق نحو عمق الجبل، وابعده عن المتساكنين والمستغلات الفلاحية، مؤكدا أنه تم تسخير فرق استمرار لمراقبة تطور الحريق خلال الفترة الليلية، وضمان التدخل السريع والناجع.

كما أشار إلى أن حريق جبل سمامة أتى إلى حد الآن على 50 هكتارا من الأشجار والنباتات الغابية.

يذكر أن فرق الإطفاء بدائرة الغابات وفرق الحماية المدنية بالقصرين، تمكنوا أمس الاثنين، من اخماد حرائق نشبت بعدد من غابات الجهة والسيطرة عليها بالكامل، وفق ما ذكره سابقا المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي.

وسجلت جهة القصرين أمس الإثنين، نشوب حريق في منطقة عين عمارة التابعة لمعتمدية فوسانة، أتى على مساحة تقدر ب 3000 متر مربع من النباتات الغابية، وحريق آخر اندلع بمنطقة القريع التابعة لمعتمدية تالة، أتى على مساحة تقدر ب612 مترا مربعا، الى جانب نشوب حريق بواد الدرب في معتمدية القصرين الشمالية، أتى على 600 متر وحريق آخر بقرعة العطش في معتمدية سبيطلة، وتمت السيطرة عليهم جميعهم.

ورجح المعتمد الأول، أن تكون هذه الحرائق ناتجة عن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات اندلاعها.