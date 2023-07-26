الجليد في بحر القطب الجنوبي يصل إلى أدنى مستوياته..

في شهر فيفري الماضي، أعلن باحثو المناخ أن الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية وصل إلى أدنى مستوى صيفي له منذ أن بدأت تسجيلات الأقمار الصناعية قبل 45 عاما.

وبعد بضعة أشهر، في شهر جوان، خلال ما كان ينبغي أن يكون “مرحلة النمو الشتوي”، كان الجليد البحري العائم حول القارة القطبية الجنوبية لا يزال يكافح من أجل التعافي.

وتظهر سلسلة زمنية من الجليد البحري في المحيط الجنوبي، وضعها باحثو المناخ في الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أن تغطية شهر جويلية الجاري، أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه.

فبالمقارنة مع حجم الجليد البحري الشتوي قبل عام 2010، فقد المحيط الآن حوالي 2.6 مليون كيلومتر مربع من الجليد – أي ما يقرب من أربعة أضعاف مساحة تكساس. ويتفوق على أدنى المستويات القياسية السابقة التي تم تسجيلها في 2016 و2017 و2022.

وقال عالم المحيطات الفيزيائي إدوارد دودريدج لشبكة ABC News Australia: “القول بأن الأمر غير مسبوق ليس بالقوة الكافية”.

وأوضح دودريدج: “بالنسبة لأولئك المهتمين بالإحصاءات منكم، فإن هذا حدث من خمسة سيغما. إذن هناك خمسة انحرافات معيارية تتجاوز المتوسط. مما يعني أنه إذا لم يتغير شيء، فإننا نتوقع أن نرى شتاء مثل هذا مرة واحدة كل 7.5 مليون سنة”.

وقد وصل منذ ذلك الحين إلى 6.4 انحراف معياري بعيدا عن متوسط 1991 إلى 2020.

ويقول دودريدج إن السبب الأكثر ترجيحا هو السبب في أزمة المناخ، على الرغم من أن الكيفية التي تؤدي بها إلى ذوبان الجليد البحري الشديد لا تزال غير واضحة.

ومنذ سنوات، يذوب جليد القارة القطبية الجنوبية بطريقة لم تتنبأ بها النماذج المناخية.

المصدر: ساينس ألرت