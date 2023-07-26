جدل ‘طلاق حسن شاكوش’: الزوجة الأولى تهاجم الطليقة!..

هاجمت سلمي مجدى زوجة حسن شاكوش الأولى ـ طليقته ريم طارق بعدما أعلنت عن اتجاهها للتمثيل.

وكتبت سلمى مجدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تمثيل ايه بـ الأداء الاوفر الفيك دا، قومي يا أم سجدة استهدى بالله وروحي خدى هدومك اللي مرميه في الشنط من بدرى ومش عاوزة تاخديها دي.. ولا نسيت صحيح دا طلقك غيابي خديها ع باب المحكمة بقا”.

كانت ريم طارق – طليقة حسن شاكوش – ردت على أسئلة متابعيها من خلال ستوري حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، في جلسة خصصتها لهم.

ومن بين الأسئلة التي ردت عليها، حقيقة تحولها إلى بلوجر، لتجيب طليقة حسن شاكوش، قائلة: «الصراحة لسه ما اخدتش قرار بس قريب في مفاجأة».

ونشر شاكوش مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، قائلا: “أنه لا يحب أن يتحدث على أي فتاة أو سيدة كانت زوجته أو لا لأنه يعلم قيمة المرأة المصرية وحقوقها بالإضافة إلى أنه رجل صعيدي ومن منطقة شعبية ويعلم كيفية التحدث عن امرأة.

وأضاف حسن شاكوش أن عمله في مجال الفن معتمد على السمعة الجيدة، لذلك لا يستطيع أن يتحدث عن زوجته بأي شئ سيئ بل يكن لها كل الاحترام والتقدير، وأشار إلى أنه لم يكن سيتحدث بل وطالب من عائلته عدم الرد على الشتائم التي توجهت لهم من قبل الجمهور.

وتابع حسن شاكوش أنه يمتلك كرامة وشرف مثل المرأة المصرية لذلك يطلب منها التوقف عن الحديث عن حياتهما على الملأ، خاصة أنه تزوج لمدة 55 يوم فقط.

وحلت ريم طارق – طليقة حسن شاكوش – ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور الفضائية، وأدلت بعدد من التصريحات الهامة.

وقالت ريم طارق، خلال اللقاء، إن الطلاق وقع رسميا بينها وبين حسن شاكوش، مشيرة إلى أنه كان يريد تطليقها على كافيه، ولكن والدها رفض المقابلة وقال له «احنا عندنا بيت زي ما جيت وأخدتها منه تيجي ولو بنتي غلطانة أربيها».

وأضافت ريم طارق، أن سبب الخلاف بينها وبين حسن شاكوش، يعود إلى سر تتحفظ على الإفصاح عنه، مشيرة إلى أن شاكوش في المنزل غير ما يظهر به أمام الناس.

وتابعت ريم طارق، أنه عقب الزواج مباشرة والظهور في حلقة برنامج شيخ الحارة مع بسمة وهبة، ترك حسن شاكوش، منزل الزوجية في أول 3 أيام زواج.

وأكدت ريم طارق، أن حسن شاكوش، كان لديه مشاكل خاصة وحرصت على تغيير حياته بقراءة القرآن له، وجعلته يصلي في أخر أيام بينهما، مشيرة إلى أن شاكوش كان يعلم أنها مطلقة بدليل تقدمه لها في المرة الأولى وقت ارتباطها، وأنها وقعت على قسيمة الزواج، وهي خالية من البيانات ولديها فيديو يثبت ذلك.