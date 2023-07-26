اليوم: 3 وفيّات غرقا في شواطئ جربة.. من بينهم عسكري شاب

سجّلت شواطئ جزيرة جربة اليوم الأربعاء 26 جويلية 2023، 3 حالات وفاة غرقا حسب ما أفادت به مصادر من الحماية المدنية لاذاعة موزاييك .

وتتعلق الحالة الأولى بسائحة برتغالية تبلغ من العمر 60 سنة غرقت في شاطئ أحد النزل والحالة الثانية لشيخ ستيني من متساكني جربة غرق في شاطئ سيدي محرز، وسط أنباء عن أنّ سبب وفاة هذه الحالة يعود إلى سكتة قلبية، حسب نفس المصدر.

أما الحالة الثالثة والتي جدت في حدود الساعة الثالثة من ظهر اليوم فتمثلت في غرق عسكري يبلغ من العمر 27 سنة أصيل مدنين وذلك في شاطئ سيدي الحشاني.

وأكد المصدر ذاته أن كل هذه الشواطئ رفعت فيها الراية التي تحذّر من السباحة نظرا لسوء الاحوال الجوية.